Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 25 martie, la sediul IPJ Argeș va avea loc Ziua Porților Deschise și Cupa Poliției la Conducere Auto. Polițiștii argeșeni sarbatoresc cu acest prilej Ziua Poliției Romane. Astfel, luni, cetațenii sunt așteptați la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, intre orele 10:30-13:30. In aceste…

- Sindicatul Democratic al Politistilor Sindpol prezinta o realitate intalnita in Poliția romana, in special in mediul rural. Sindicaliștii se plang ca au conditii de lucru ca pe vremea bunicilor si desi traim in era vitezei, polițiștii din Buzau inca sunt nevoiti sa foloseasca masinile de scris pentru…

- Marți, 5 martie 2024, pe un poligon special amenajat, aflat pe raza localitații Ighiu, polițiștii Biroului Pregatire Profesionala au organizat un concurs de conducere defensiva, la care s-au inscris 16 polițiști din structurile operative ale Inspectoratului de Poliție Județean Alba. Concurenții au avut…

- Oamenii legii au pus in executare 30 de mandate de percheziție domiciliara, la adresele unor persoane fizice, precum și la sediile și punctele de lucru ale unor persoane juridice Au fost percheziții in județele: Sibiu, Timiș, Constanța, București, Bistrița-Nasaud, Caraș-Severin, Bihor, Cluj, Hunedoara…

- Politistii au efectuat aproape 200 de perchezitii in doua saptamani, fiind instituite masuri asiguratorii asupra a aproximativ 60 kg de canabis, 700 grame de cocaina si peste 8 kg de alte droguri, informeaza Politia Romana. Potrivit unui comunicat de presa transmis, sambata, de IGPR, politistii,…

- Un minor din Salaj care a fost dat disparut de catre familie, a fost gasit intr-un tren de polițiștii clujeni in timpul unor controale. La inceputul saptamanii, polițiștii de la Transporturi au facut controale in trenuri și in gari, context in care au aplicat o serie de amenzi. Astfel, in cadrul verificarilor…

- Noi metode de inselaciune, prin promiterea de investitii profitabile. Avertismentul polițiștilor Polițiștii atrag atentia asupra unor noi modalitati de inselaciune. Mai exact, cetațenilor le sunt propuse, pe diferite rețele sociale, oportunitati de investitii extrem de profitabile, dar care, in realitate,…

- Politistii au intervenit la peste 3.600 de solicitari ale cetatenilor, au fost constatate peste 3.000 de fapte contraventionale si 299 de permise de conducere au fost retinute, in prima zi din 2024, anunta Politia Romana, conform news.ro.”In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 3.600…