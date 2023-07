Stiri pe aceeasi tema

- A devenit mama de fata la 31 de ani, dupa ce nascuse un baiat, 2 ani mai devreme. Nu se aștepta ca tragedia va veni in familia ei cand ii era lumea mai draga. Copila ei s-a inecat intr-un iaz, in circumstanțe stranii, la doar 13 ani, iar de atunci, ochii mamei nu se usuca de lacrimi. Este povestea trista…

- Actele de studii ale șefei Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, vor fi verificate suplimentar, a declarat, intr-un interviu acordat Europei Libere, ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru. In ultimele doua zile, in spațiul public se discuta veridicitatea diplomei Veronica Dragalin, dupa…

- Tatal Anamariei spera sa se faca dreptate in cazul morții copilei și spune ca Simona se afla de fața, atunci cand fetița a fost ucisa de Marcel Șerbuc. Exista un detaliu care o da de gol pe femeie ca știa tot ce se intamplase.

- Doua femei, mama si fiica in varsta de 69, respectiv, 46 de ani, au fost gasite decedate in apartamentul lor din municipiul Bacau, dupa ce vecinii au reclamat un miros intepator care venea din imobil. ‘La fata locului a fost solicitata interventia pompierilor, iar la patrunderea in locuinta au fost…

- A șantajat o minora de 14 ani ca va distribui pe rețelele de socializare fotografii de ale ei cu caracter intim. Suspectul este un tanar de 19 ani, din Dubasari, care a fost reținut de oamenii legii.

- Eleva de 14 ani care s-a inecat joia trecuta cu un jeleu, in timp ce se afla la scoala, in comuna clujeana Geaca, a murit. Copila s-a stins in cursul zilei de marti, la Spitalul de copii din Cluj. Era internata pe sectia de terapie intensiva, asistata de aparate, pentru a-i mentine functiile vitale. …

