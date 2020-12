Noi suntem fetele de pe Tarnave! Am pornit cu cantecul de pe vremea in care eram doar niște “Muguri de tezaur” așa cum ne-a numit regretata Marioara Murarescu. Am copilarit impreuna și avem multe amintiri din cadrul festivalurilor și concursurilor de muzica populara. Am cantat adesea pe aceeași scena și bineințeles, in paralel, fiecare ne-am croit drumul nostru. Dupa o perioada lunga in care fiecare am muncit pentru propriile activitați, iata ca a venit vremea sa ne reintalnim și sa realizam un proiect de suflet impreuna. La inițiativa colegelor Ina Todoran și Alexandra Bacila, care au cules de…