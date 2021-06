VIDEO/ Colaboratorii unui primar din Buzau, acuzați că spălau banii publici. Polițiștii au descins la 18 adrese Polițiștii au descins, miercuri, la mai multe adrese din județul Buzau, la persoane acuzate ca au creat un circuit fictiv al banilor unei primarii. Sumele incasate nelegal au fost direcționate catre societați administrate de persoane cunoscute de primar. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau, sub coordonarea Parchetului […] The post VIDEO/ Colaboratorii unui primar din Buzau, acuzați ca spalau banii publici. Polițiștii au descins la 18 adrese appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

