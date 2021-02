Stiri pe aceeasi tema

- Videoclipul piesei "La noche de anoche", noua colaborare dintre artistul portorican Bad Bunny si cantareata spaniola Rosalia, a strans duminica, in ziua care a fost lansat, 5.138.707 de vizualizari si 605.000 de like-uri, relateaza EFE, potrivit AGERPRES. "La noche de anoche" este inclus pe…

- Bad Bunny și Rosalia sunt intotdeauna o combinație pe care vrei sa o asculți, indiferent de gusturile pe care le ai in materie de muzica. Cei doi artiști au lansat de Valentine’s Day, pe 14 februarie, iar piesa suna exaaact așa cum ar trebui. Rosalia este una din artistele care impresioneaza din ce…

- Sir Tom Moore, veteranul de 100 de ani ridicat la gradul de cavaler de regina Marii Britanii pentru exemplul sau, a murit marți la spital, a anunțat fiica sa. El fusese internat duminica, dupa s-a infectat cu noul coronavirus.

- Veteranul britanic Tom Moore, care a strans aproximativ 38 de milioane de lire sterline in sprijinul lucratorilor sanitari in timpul pandemiei, a murit din cauza Covid-19, informeaza BBC. In varsta de 100 de ani, Moore a fost recent diagnosticat cu Covid-19 si a fost internat la Bedford Hospital,…

- Dupa ce a aparut la ceremonia de investire a președintelui Joe Biden cu acele manuși croșetate care au facut inconjurul internetului prin mii de meme-uri, toata treaba asta s-a dus la urmatorul nivel. Senatorul american Bernie Sanders a devenit o mina de aur. A inceput sa vanda tricouri, pulovere si…

- Guvernul Romaniei vrea sa achiziționeze de la americani un sistem de lansare rachete antinava. Parlamentul urmeaza sa aprobe achiziția in valoare de aproape 300 de milioane de dolari. Achiziția sistemului de rachete, in valoare de 286 milioane de dolari, a fost transmisa spre aprobare de catre Guvern,…

- Suporterii dinamovisti au anuntat ca au trecut de patru milioane de lei, bani pe care i-au strans pentru a ajuta echipa favorita, aflata intr-o grava criza financiara. "ProgramDDB tocmai a depasit in viteza suma de 4.000.000 de lei din cotizatii, donatii, bilete, sponsorizari si licitatii.…

- Timp de sase luni, fanii au fost nevoiti sa se multumeasca doar cu versiunea audio a piesei ""Girl Like Me"". Shakira si Black Eyed Peas au scos, in sfarsit, mult asteptatul videoclip dedicat femeilor latino. Shakira impresioneaza la fiecare aparitie. Artista e intr-o forma fizica de zile mari la cei…