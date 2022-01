Un important incendiu s-a declansat duminica dimineata la sediul parlamentului Africii de Sud, situat in orasul Cape Town, informeaza AFP, citat de Agerpres . „A luat foc acoperisul, iar cladirea Adunarii Nationale este de asemenea cuprinsa de flacari”, a declarat un purtator de cuvant al departamentului de pompieri din Cape Town. „Incendiul inca nu este tinut sub control si au fost semnalate fisuri in zidurile cladirii”, a adaugat el. Incendiul a inceput sa se extinda in jurul orei 03:30 GMT. La inceputul diminetii, flacari si o coloana de fum puteau fi vazute deasupra cladirii. ????????PARLIAMENT…