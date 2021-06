Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a anunțat joi ca Guvernul va elabora un program prin care drumurile comunale și cele din localitați mici vor primi bani de la bugetul de stat, deoarece nu pot fi finanțate prin PNRR sau fonduri europene nerambursabile. „PNRR este un proiect important, este o sursa de finanțare…

