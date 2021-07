Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca vaccinarea este singura solutie in privinta pandemiei de COVID-19 si s-a declarat convins ca Ministerul Sanatatii va fi pregatit pentru un val patru. "Inca din timpul valului trei si pe partea de final a valului trei, am spus foarte clar ca nu vom renunta la capacitatile noastre pentru COVID. In acelasi timp, am spus ca vreau sa avem un sistem creat prin care sa putem sa transferam rapid, daca este nevoie, din sistemul non-COVID in COVID paturi in sectiile ATI. Sunt sigur ca Ministerul Sanatatii a tinut cont de ceea ce am spus atunci si o sa fie…