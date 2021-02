Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mineri de la Livezeni au decis sa se alature celor de la Lupeni si refuza sa iasa la suprafata. Premierul Florin Cițu s-a dus, vineri, la ministerul Energiei pentru a discuta cu reprezentanții minerilor care protesteaza in Valea Jiului dupa ce nu și-au primit salariile, anunța Digi24. De miercuri,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a facut publice, miercuri, cele trei scenarii in funcție de care elevii se vor intoarce in bancile școlilor sau nu, din data de 8 februarie, odata cu inceperea semestrului al doilea. Cum incep elevii școala. Propunerea CNSU Hotararea CNSU a fost aprobata…

- Premierul Florin Citu a afirmat luni, 1 februarie, ca bugetul pentru 2021 nu va fi adoptat in sedinta de Guvern de marti si ca cel mai probabil va fi aprobat in aceasta saptamana sau saptamana viitoare. "Bugetul pentru 2021 intarzie putin pentru ca eu am cerut un lucru foarte important si…

- Premierul Florin Cițu susține ca legea salarizarii trebuie rediscutata, astfel incat bugetarii sa aiba o creștere salariala in funcție de performanțele pe care le au. „La legea salarizarii e vorba de a introduce performanța in administrația publica. Sa fie indicatori de performanța. Sunt mai multe variante,…

- Premierul Florin Cițu arata ca masurile luate in ședința de Guvern, inclusiv inghețarea salariilor bugetarilor, vor aduce o economie la buget de 17,6 miliarde de lei. Citește și: Inedit - Alina Gorghiu ii cere explicații OFICIAL Ralucai Turcan/ DOCUMENT ”In ședința de Guvern de ieri…

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca actul normativ privind cresterea salariului minim nu a fost adoptat in sedinta de Guvern, acest lucru urmand sa se intample saptamana viitoare. "Salariul minim a fost astazi in prima lectura. Stiti foarte bine, este o decizie de a creste la 2.300 de lei…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, luni, dupa prima ședința de Guvern, ca salariile bugetarilor vor fi inghețate la nivelul veniturilor din decembrie 2020 și salariul minim va crește cu puțin peste nivelul inflației. Florin Cițu a anunțat ca bugetul va fi construit cu un deficit bugetar in jur de 7% din…