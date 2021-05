VIDEO Cîţu: Începând de astăzi, puteţi să mergeţi să vă vaccinaţi anti-COVID fără programare Premierul Florin Citu a anuntat ca, incepand de vineri, toti romanii care vor sa se vaccineze anti-COVID o vor putea face fara sa se mai programeze, fiind asigurate dozele necesare de ser. "Incepand de astazi, in Romania, si nu cred ca exista un alt exemplu in Europa, va puteti vaccina, puteti sa mergeti sa va vacinati fara programare, va alegeti centrul de vaccinare, mergeti si va vaccinati. Este clar ca acesta a fost efortul pe care am vrut sa-l facem din partea Guvernului, sa ne asiguram ca avem dozele necesare ca toti romani care vor sa se vaccineze sa se vaccineze fara sa mai stea la coada",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

