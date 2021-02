Stiri pe aceeasi tema

- Fabricarea de vaccinuri si medicamente de ultima generatie in tara noastra, intr-un orizont de timp mai scurt de 3 ani, este imposibila, afirma Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania. Si chiar si atunci, acest lucru s-ar putea intampla doar daca autoritatile vor acorda importanta…

- Premierul Florin Cițu anunța ca Romania ar putea produce un vaccin anti-Covid la Institutul Național Cantacuzino. Partea romana a informat deja autoritațile europene, anunțand ca Romania are capacitatea de a produce vaccinuri. Premierul Florin Cițu a fost intrebat de ziariști dupa ce a facut a doua…

- Premierul Florin Cițu a declarat, sambata, ca Romania va incerca sa produca vaccinul anti-Covid in Romania, la Institutul Național de Cercetare Cantacuzino. Acesta a spus ca a discutat cu executivul european despre disponibilitatea de a produce serul. Totodata, el a afirmat ca nu Romania nu va achiziționa…

- Luni, 18 ianuarie, in Romania a ajuns cea de-a cincea tranșa de vaccin anti COVID-19, constand in 87.750 de doze noi care vor fi folosite in cea de-a doua etapa de vaccinare. In cea de-a doua etapa a campaniei se pot vaccina persoanele cu varsta peste 65 de ani, pacienții cu boli cronice, indiferent…

- Giorgiana Matei, 33 de ani, medic in cadrul SMURD Iași, a fost inclusa in ”Atlasul Frumuseții”, proiectul foto-jurnalistic al Mihaelei Noroc. Intr-un interviu pentru Buna Ziua Iași, doctorița din Saveni, Botoșani, a explicat de cum și-a ales meseria, ce pasiuni are și cu ce se ocupa in timpul liber.…

- Campania de veccinare din Romania a demarat oficial din 27 decembrie anul trecut, de atunci vaccinandu-se exclusiv cadre medicale. Deocamdata, presedintele, premierul, ministerul sanatatii, seful DSU sau seful campaniei de vaccinare nu s-au vaccinat, cu toate ca, seful Statului afirma ca s-ar vaccina…

- Alerta in Romania privind noua tulpina a virusului SARS-CoV-2, depistata initial in Marea Britanie. "Sunt doua probe luate, dar urmeaza ca zilele viitoare sa se faca sevențierea și sa vedem daca se confirma. Deocamdata sunt speculații, este o suspiciune", a declarat Catalin Apostolescu, purtator de…

- Premierul Florin Cițu a avut prima reacție la inceperea imunizarii anticoronavirus. "Prima persoana vaccinata impotriva COVID-19 in Romania și un moment istoric/ de referința pentru țara noastra, in lupta impotriva virusului care a rapit prea multe vieți și a bulversat intreaga lume! Mihaela Anghel,…