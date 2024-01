VIDEO. Cine vorbește în numele protestarilor care au blocat țara: Dănuț Andruș, fost lider PSD și concurent la iUmor Protestul transportatorilor a capatat un negociator surprinzator: Danuț Andruș, care a fost chiar și la negocieri cu premierul din partea fermierilor și transportatorilor, are un palmares inedit. Andruș a fost candidatul PSD pentru primaria comunei Paltiniș, dar este cunoscut și pentru participarea la emisiunea iUmor. Danuț Andruș a candidat pentru funcția de primar al comunei […] The post VIDEO. Cine vorbește in numele protestarilor care au blocat țara: Danuț Andruș, fost lider PSD și concurent la iUmor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

