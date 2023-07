Stiri pe aceeasi tema

- Atacatorul care a impușcat mortal vineri doua persoane in Aeroportul Internațional Chișinau este dat in urmarire in Tadjikistan pentru rapirea unui bancher. Potrivit presei ruse, care citeaza Procuratura de la Dușanbe, Rustam Așurov ar face parte dintr-o grupare criminala care l-ar fi rapit pe vicepreședintele…

- Atacatorul de la Aeroport care a ucis doua persoane era cautat de autoritațile din Tadjikistan pentru participare la rapirea unui vicepreședinte al unei banci. Potrivit Procuraturii din Dușanbe n umele agresorului este Rustam Așurov, nascut la data de 25 martie, 1980.

- Atacatorul de la Aeroport, Rustam Ashurov, in varsta de 43 de ani, era dat in urmarire in Tadjikistan. Barbatul ar face parte dintr-o grupare criminala, care pe 23 iunie, ar fi rapit vicepreședintele unei banci.

- Numele cetațeanului din Tadjikistan, care a ucis 2 persoane la Aeroportul Chișinau, este Rustam Ashurov. Informația a fost confirmata de Procuratura Generala de la Dușanbe. Acesta era cercetat penal in Tadjikistan pentru implicare in rapirea unui prim-vicepreședinte al unei banci, transmite Noi.md cu…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a transmis, vineri, in conferinta de presa in care premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca nu isi depune mandatul, ca este optimist, desi Romania trece printr-o perioada grea. „In continuare sunt convins ca e nevoie de predictibilitate, e nevoie de responsabilitate si e nevoie…

- UPDATE: Autorul atacului armat de joi seara a fost reținut de polițiștii sarbi. Potrivit informațiilor din presa sarba, el se ascunsese, dupa atac, intr-o padure din apropierea localitații unde a avut loc atacul. Din primele informații, conflictul ar fi izbucnit noaptea trecuta, in curtea unei școli.…

- Compania KazMunayGas (KMG) a inceput expedierea petrolului kazah din portul Ceyhan in directia Romaniei, a anuntat serviciul de presa al companiei din Kazahstan, citat de News.ro. Seful KMG, Magzum Mirzagaliev, a vizitat portul turcesc Ceyhan si a fost informat despre procesul de expediere a petrolului…