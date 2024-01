VIDEO. Ciclonul polar face prăpăd în România. Drumuri închise, mașini blocate în zăpadă, cursuri supendate în mai multe județe Vremea rea face ravagii in aproape toata țara, iar valul de ger care a lovit Romania a adus si cele mai scazute temperaturi din acest sezon. In doar cateva ore a nins puternic in jumatatea estica a țarii. A fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a veni in ajutorul celor ramași blocați in nameți, iar […] The post VIDEO. Ciclonul polar face prapad in Romania. Drumuri inchise, mașini blocate in zapada, cursuri supendate in mai multe județe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

