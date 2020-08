VIDEO China declară război mâncăilor / Videoclipurile cu mâncare postate de chinezi pe social media Cele mai mari platforme social media pentru clipuri scurte din China au anunțat ca vor pedepsi utilizatorii care se înregistreaza risipind mâncare, luând masuri împotriva așa-numiților &"regi cu stomacul mare&" pe fondul avertismentelor oficialilor de la Beijing de a nu risipi mâncare în perioada de pandemie, relateaza Reuters.



Președintele Xi Jinping a catalogat risipa de mâncare drept &"rușinoasa&" în timp ce autoritațile încearca sa descurajeze un trend printre celebritațile de pe internet care au strâns milioane de fani în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

