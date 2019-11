Honda HR-V primeste vechiul motor 1.8 VTEC de 140 CP si cutie CVT 4WD

Este vorba de motorul clasic 1.8 VTEC de 140 CP care are doar injectie multipunct extrem de rafinat pentru ca are si sistemul de injectie VTEC. Masina are standard cu tractiune pe punte fata insa extra cost poti sa primesti si transmisia 4WD gasita si pe multe modele… [citeste mai departe]