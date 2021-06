VIDEO Cel puțin 12 oameni au murit într-o explozie puternică în China Cel puțin 12 persoane au fost ucise duminica într-o puternica explozie a unei conducte de gaz într-un complex rezidențial din centrul Chinei, a transmis presa de stat, conform CNN.

Explozia a avut loc în jurul orei locale 6:30, în districtul Zhangwan din orașul Shiyan, din provincia Hubei, potrivit autoritaților locale.Autoritațile au salvat aproape 140 de persoane din zona, inclusiv 37 cu rani grave, conform presei de stat, care citeaza oficialii locali.







Biroul municipal a anunțat ca mulți oameni au fost prinși sub darâmaturi, iar în imaginile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 12 persoane au fost ucise duminica intr-o puternica explozie a unei conducte de gaz in centrul Chinei, a transmis presa de stat, potrivit CNN . Explozia a avut loc in jurul orei locale 6:30, in districtul Zhangwan din orașul Shiyan, din provincia Hubei, potrivit autoritaților locale.Autoritațile…

- Duminica, in China, a explodat o conducta de gaz. In urma incidentului au murit mai multe persoane. Cațiva zeci de cetațeni sunt grav raniți. In urma exploziei puternice au murit cel puțin 11 persoane, iar alte 37 au fost grav ranite. Explozia a avut loc in jurul orei 6:30, ora locala, in Shiyan, din…

- Explozia a avut loc in jurul orei 6:30 in provincia Hubei din China. Autoritațile au intervenit și au reușit sa salveze 100 de persoane dintre daramaturi, dintre care 37 aveau rani gravei.Totuși, 11 persoane au murit dupa explozie insa bilanțul ar putea crește deoarece autoritațile inca mai cauta victime…

- Cel putin 11 persoane au fost ucise duminica intr-o explozie masiva a unei conducete de gaz in centrul Chinei, a informat presa chineza de stat. Explozia a avut loc in jurul orei 6:30, ora locala, in Shiyan, din provincia Hubei, potrivit autoritatilor locale. Shiyan are o populatie de peste…

- Cel puțin 11 persoane au fost ucise duminica dimineața, 13 iunie, intr-o uriașa explozie de gaz in centrul Chinei, care a distrus o cladire de locuințe, relateaza CNN, care citeaza presa presa de stat. Explozia a avut loc in jurul orei 6:30, ora locala, in districtul Zhangwan din orașul Shiyan, din…

- Un cutremur de suprafata de 6,1 grade s-a produs, vineri in sud-vestul Chinei. Autoritațile anunța ca cel puțin o persoana a murit, iar zeci de oameni au fost raniți, potrivit ABC News. Mai multe cladiri au fost avariate, iar peste 20.000 de persoane au fost evacuate. Seismul a avut loc la ora locala…

- India evacueaza mii de oameni de pe coasta sa de vest, din cauza unui ciclon puternic care a ucis cel putin 6 oameni si care ar urma sa ajunga marti dimineata in statul Gujarat, transmite g4media.ro.

- Doua tornade au lasat in urma lor cel putin 12 morti si peste 400 de raniti in centrul si in estul Chinei, au informat sambata autoritatile locale, potrivit www.washingtonpost.com . Vanturi puternice au maturat vineri seara metropola Wuhan, din centrul tarii, de unde a pornit epidemia de COVID-19. Opt…