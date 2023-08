Stiri pe aceeasi tema

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a adresat comunitații internaționale mai multe scrisori pe abaterile CEC-ului. Conform edilului, materiale informative precum cele realizate de Primarie sunt o practica normala in multe capitale ale UE, precum București, Viena sau Paris. Totodata, Ceban cere demisia președintei…

- Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) il va da in judecata pe primarul capitalei, Ion Ceban, pentru fals. Formațiunea neaga legatura cu șoferul mașinii, parcate pe scarile Primariei astazi dimineața. „Fracțiunea PAS a promovat mereu și promoveaza in continuare o comunicare civilizata și condamna orice…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu o reacție dupa ce, in aceasta dimineața, un șofer și-a parcat automobilul chiar pe scarile Primariei Chișinau. Potrivit lui Ceban, barbatul vizat este Eugeniu Balțat, un activist civic și tot el, in iunie 2022, a venit cu pistol la ședința CMC. „Este același…

- Primarul din Corbeanca, Valeriu Anton, a fost trimis in judecata de DNA dupa ce a pretins de la o persona jumatate din drepturile de restituire a unor terenuri confiscate de regimul comunist, pentru a-i rezolva favorabil cererile si astfel a primit peste 3,5 milioane de euro, scrie News.ro. O alta persoana…

- Dumitru Buzatu (PSD) intervine in scandalul azilelor: O manevra politica, exista o ținta prestabilitaDumitru Buzatu (PSD), afirma ca scandalul azilelor aduce prejudicii grave PSD: E o manevra politica, se provoaca un scandal, exista o ținta prestabilita, care trebuie doborata, anunța Mediafax.…

- Primarul municipiului Chișinau, Ion Ceban, a scris in rețelele sociale ca impreuna cu soția sa mai așteapta un copil. "Astazi, este ziua de naștere a Tanei. Omul pe care il iubesc foarte mult. Mama copiilor noștri. Eu miine fac 43 de ani. Iar cadoul cel mai scump pe care aș putea sa il impart cu Dvs…

- Primarul municipiului Chișinau, Ion Ceban, a anunțat astazi, in cadrul unei ședințe a Primariei, ca nu va da curs declarației depuse pentru organizarea Marșului LGBT in Capitala, care urma sa aiba loc pe data de 18 iunie, noteaza Noi.md Edilul a subliniat ca transportul public va circula in regim normal…