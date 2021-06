Kharg, cea mai mare nava a Marinei iraniene, s-a scufundat miercuri în Golful Oman în urma unui incendiu de orgine neprecizata care a izbucnit la bord, relateaza Reuters și News.ro.



Agenția iraniana de presa Fars a relatat ca echipajul navei a fost salvat.



Potrivit telviziunii publice iraniene, incendiul a izbucnit miercuri, catre ora locala 2.25 (0.55, ora României), în apropierea portului iranian Jask, unde nava iraniana de razboi efectua un exercitiu.





