- Buzoianul Andrei Ionuț Ursu , alias WRS, este caștigatorul finalei Eurovision Romania cu piesa „Llamame”, și va reprezenta țara noastra in competiția Eurovision de la Torino. Orașul italian Torino a caștigat cursa pentru a deveni orașul gazda al celui de-al 66-lea concurs Eurovision, triumfand in fața…

- Au cantat, au vorbit și au indemnat la libertate, solidaritate și spirit liber! Trupa de buzoieni formata din Mihai Ripeanu, Dan Manciulea, Sorin Calin și Robert Tache a fost prezenta la matinalii Razvan și Dani, unde ei au propus ca piesa lor sa fie privita ca o eliberare de la tot ce inseamna restricții,…

- Miercuri au avut loc 5 percheziții domiciliare, in județele Buzau, Giurgiu și Ilfov intr-o cauza penala in care sunt efectuate cercetari in legatura modalitatea de eliberare a certificatelor de vaccinare anti Covid-19. In urma cercetarilor s-a descoperit faptul ca in perioada 2021-2022, patru buzoieni…

- La doua saptamani dupa infaptuirea Unirii Principatelor Romane, noul domnitor, Alexandru Ioan Cuza, avea sa se opreasca la Buzau, unde locuitorii i-au facut o primire triumfala. La Posta Calnau, inaltul oaspete a fost asteptat de administratorul districtului, impreuna cu un grup masiv de sateni si satence.…

- Reprezentanții Casei Naționale de Asigurari de Sanatate anunța ca plafonul veniturilor pensionarilor care beneficiaza de compensare 90 la suta nu va fi influențat de ajutorul financiar acordat in ianuarie. Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, pensionarii cu venituri din pensii și indemnizație sociala…

- Buzoienii s-au inghesuit la drive-thru pentru a lua tichetele oferite de Guvern persoanelor care s-au imunizat impotriva Covid-19, incepand cu 1 septembrie. Zeci de buzoieni s-au strans la centrul de vaccinare din parcarea unui centru comercial inca de la ora 18.00, chiar daca nu era inca deschis punctul…