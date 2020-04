Stiri pe aceeasi tema

- Cazinoul Constanta va intra in renovare in data de 15 aprilie, dupa ce Ministerul Lucrarilor Publice a obtinut autorizatia de construire. Reabilitarea acestei cladiri-monument a declansat un dialog savuros intre premierul Ludovic Orban si ministrul Ion Stefan.

- Cu acești bani sunt decontate o serie din lucrarile executate in cadrul proiectelor aflate in derulare și finantate prin PNDL I si II. In prima zi a acestei saptamani, respectiv in data de 23 martie, Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei a virat suma totala de 212 milioane de…

- In ultima vreme, mai multi oameni care doresc sa profite de potentialul turistic al judetului Valcea si intentioneaza sa dezvolte afaceri in domeniul hotelier, sa deschida restaurante sau baze de agrement i-au solicitat deputatului Dumitru Lovin, presedintele ALDE Valcea, sa intervina la Ministerul…

- Ordinul de reabilitare a Observatorului Astronomic din Iași, aflat in proprietatea Universitații „Alexandru Ioan Cuza”, a fost semnat de ministrul Lucrarilor Publice, Ion Ștefan. Cladirea de patrimoniu e acum intr-o avansata stare de degradare.Lucrarile ajung la 8,9 milioane lei, investiția…

- „Nu sunt sigur suta la suta, dar cred ca l-am gasit pe cel mai facut gramada din acest guvern. Il cam banuiam, il cam banuiam, de ce sa mințim, dar acum a confirmat omul. I-au ieșit analizele: e… cum ziceam, gramada. Este vorba de Ion Ștefan. Eh, acum a venit cu un program. E belea, […] Articolul PNL-istul…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Ion Ștefan, s-a emoționat, luni, in timpul ședinței de Guvern, incercand sa pronunțe numele programului PNDL (Programul Național de Dezvoltare Locala). Acesta a avut dificultați in a pronunțat PNDL 2, ieșindu-i mereu doar PNL. "Pentru PNLD... PNLD... pentru PNDL 2... PNDL...…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Ion Ștefan, s-a emoționat, luni, in timpul ședinței de Guvern, incercand sa pronunțe numele programului PNDL (Programul Național de Dezvoltare Locala). Acesta a avut dificultați in a pronunțat PNDL 2, ieșindu-i mereu doar PNL."Pentru PNLD... PNLD... pentru PNDL…

- Astazi, 15 ianuarie 2020, incepand cu ora 13.00, Ion Stefan, ministrul lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei, se va afla la Cazinoul Constanta, pentru preluarea oficiala a amplasamentului acestuia, in vederea consolidarii si restaurarii.Obiectivul va fi realizat de Ministerul Lucrarilor…