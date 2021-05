VIDEO Căutat de Poliție, după ce s-a filmat trăgând cu pistolul Un barbat din Bistrița-Nasaud a ajuns in atenția Poliției, dupa ce s-a filmat tragand cu un pistol. Individul a postat scena pe o rețea de socializare. El agita un pistol si face amenințari la adresa unor dușmani. “Ia uitati ce are tata in mana…pentru dusmani. Asta inseamna sa fii șmecher, nu? Credeti ca asta-i fals?”, […] The post VIDEO Cautat de Poliție, dupa ce s-a filmat tragand cu pistolul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

