(VIDEO) Care-i om și care-i câine? Imagini induioșatoare cu victimele cutremurilor din Turcia și Siria continua sa curga pe rețelele sociale. O lecție de solidaritate aparte o ofera și animalele, la fel de afectate de seisme ca și oamenii. Caini și pisici au uitat de dușmania de o viața și iși țin de cald unii altora. O astfel de imagine a fost filmata in Turcia, langa un moloz. gozlerindeki korkuya bakin, sogukta o sokun etkisiyle birbirlerine siginmis yavrucaklar #depremsondakika #Turkey #HelpTurkey #taha #tahaduymaz #deprem pic.twitter.com/4R0SLMUm36 — Selcuk (@S_19o3) February 9, 2023 The post (VIDEO) Care-i om și care-i caine?… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Drama teribila continua in zonele afectate de cutremurele care au devastat Turcia si Siria. Un tata disperat incearca sa sparga zidurile prabusite in speranta ca isi va mai gasi in viata familia disparuta sub daramaturi. A Father Trying Hard To Find His Loved Ones.He Says Say Something Girls,Make Some…

- O femeie a fost scoasa in viata dupa 52 de ore petrecute sub daramaturile unei cladiri care s-a prabusit in urma cutremurelor devastatoare ce au lovit la inceputul acestei saptamani sud-estul Turciei, relateaza miercuri DPA. Imagini difuzate miercuri de postul turc de televiziune NTV arata membri ai…

- Cel mai sangeros cutremur din ultimul deceniu a luat viețile a aproape 10.000 de oameni in Turcia și Siria. Printre ei, și o tanara in varsta de 15 ani, prinsa sub daramaturi, pe care tatal sau nu a putut-o lasa singura și a ținut-o de mana ore bune, stand așezat pe mormanele care ingropau trupul fiicei…

- Imagini dramatice au fost surprinse dupa cutremurul de 7,8 grade produs luni dimineata in Turcia si Siria si care arata cladiri ce se prabusesc in totalitate. Multe inregistrari video au fost publicate pe retelele sociale.

- Apar mai multe imagini cu clipele in care Turcia a fost cutremurata a doua oara. Luni, 6 februarie, la ora pranzului, a urmat cea mai mare mișcare seismica, la peste 10 ore de la seismul din zorii zilei.O scena terifianta a avut loc in marele oraș Matalya din Anatolia, unde mai multe echipe de salvare…

- Imagini dramatice filmate din drona arata cum salvatorii cauta cu mainile goale printre mormane de moloz supraviețuitori ai cutremurelor care au devastat Turcia și Siria. Filmarea din drona a fost facuta in orașul turcesc Adana, unde salvatorii cauta printre daramaturile unei cladiri prabușite, conform…

- Imagini dramatice din Siria, cu un salvator care alearga in brațe cu un copil mic scos de sub daramaturi au fost facute publice. Intre timp, in Turcia, oamenii povestesc ca sapa de ore in șir cu mainile goale cautand supraviețuitori sub cladirile prabușite in urma cutremurului.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis condoleante, luni, din partea Romaniei, familiilor victimelor cutremurului care a lovit Turcia si Siria, precum si insanatosire grabnica persoanelor ranite."Gandurile noastre se indreapta catre victimele si familiile acestora dupa cutremurul devastator care a lovit…