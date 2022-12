(VIDEO) Capsula Orion a revenit pe Terra Capsula Orion a NASA a amerizat, duminica, in Oceanul Pacific, ultima etapa a misiunii Artemis 1, cu o miza uriasa pentru NaSA, agentia spatiala americana, potrivit Reuters . Scutul termic al capsulei Orion – cel mai mare construit vreodata – va trebui sa suporte la reintrarea in atmosfera Pamantului, cu o viteza de peste 40.000 de km/h, o temperatura apropiata de jumatatea celei care exista la suprafata Soarelui (2.800 de grade Celsius). Amerizarea a avut loc in largul insulei mexicane Guadalupe la ora 17:39 GMT (09:39 ora locala). NASA a investit zeci de miliarde de dolari in programul american… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a petrecut peste 25 de zile in spatiu si a survolat la mica distanta Luna, capsula Orion a NASA a amerizat duminica in Oceanul Pacific, marcand finalul misiunii test Artemis 1, al carei scop a fost sa pregateasca intoarcere oamenilor pe Luna in anii care vin, relateaza Agerpres.Amerizarea a…

- Dupa ce a petrecut peste 25 de zile in spatiu si a survolat la mica distanta Luna, capsula Orion a NASA a amerizat duminica in Oceanul Pacific, marcand finalul misiunii test Artemis 1, al carei scop a fost sa pregateasca intoarcerea oamenilor pe Luna in anii care vin, relateaza AFP, citata de Agerpres.…

- Agenția spațiala americana NASA este pregatita sa aduca duminica inapoi pe Terra capsula Orion, care s-a aventurat mai departe in spațiu decat orice nava spațiala dinaintea ei, aceasta fiind ultima etapa a misiunii Artemis 1, relateaza BBC și news.ro.Nava spațiala, care a efectuat o calatorie de trei…

- Dupa ce a vizitat Luna si s-a aventurat mai departe in spatiu decat orice nava spatiala dinaintea ei, capsula Orion a NASA urmeaza sa amerizeze, duminica in Oceanul Pacific, ultima etapa a misiunii cu mize mari Artemis 1 pentru agentia spatiala americana, relateaza AFP. Capsula va intra in atmosfera…

- Capsula Orion a agentiei spatiale americane a atins o etapa importanta in misiunea sa demonstrativa in jurul Lunii. Luni, aceasta s-a deplasat la aproximativ 430.000 km dincolo de Pamant - cea mai mare distanta parcursa pana acum de o nava spatiala proiectata pentru a transporta oameni. Nava nu are…

- Capsula spatiala Orion s-a plasat pe o orbita inalta in jurul Lunii vineri, a 10-a zi a misiunii Artemis 1, a anuntat agentia spatiala americana (NASA), citata de AFP. ”In timpul evolutiei pe aceasta orbita inalta, controlorii de zbor vor monitoriza functionarea unor sisteme cruciale ale capsulei Orion…

- Howard Hu, care conduce programul de nave spațiale lunare Orion pentru agenție, a spus ca va fi nevoie de habitate pentru oameni, pentru a sprijini misiunile științifice, pentru BBC El a spus duminica impreuna cu Laura Kuenssberg ca lansarea de miercuri a rachetei Artemis, care transporta Orion, a fost…

- Dupa trei tentative eșuate, NASA vizeaza data de 14 noiembrie pentru urmatoarea sa incercare de a trimite spre Luna mega-racheta SLS care va deschide calea misiunii Artemis, a anunțat miercuri agenția spațiala, citata de Reuters.Noua fereastra de lansare, cu o durata de 69 de minute, se va deschide…