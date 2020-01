VIDEO / Călin Cojocaru: Se vede o atitudine pozitivă Antrenorul formației Pandurii Targu Jiu , Calin Cojocaru, s-a declarat mulțumit ca in amicalul de astazi, cu CSO Filiași, nu s-a mai primit gol. Mai mult, elevii sai s-au impus cu 1-0 și a rulat mai mulți jucatori, ceea ce l-a determinat sa spuna ca a fost un antrenament reușit. „Așa cum am spus și dupa primele amicale, in aceasta perioada ma intereseaza efortul fizic. Sunt bucuros ca dupa doua jocuri in care am primit gol și am jucat și cu o echipa buna de Liga a III-a și nu am mai incasat. Asta este un lucru pozitiv pentru mine. Apoi mișcarea baieților a fost mult mai buna. Avem mult de lucrat,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

- Formația Pandurii Targu Jiu s-a impus la limita, scor 1-0 (Adrian Tanasoiu ’44), in partida amicala susținuta sambata, pe teren propriu, in fața divizionarei C CSO Filiași. GdS va propune sa urmariți GALERIA FOTO realizata de Alex Virtosu la acest joc amical. Acesta a fost cel de-al treilea amical susținut…

- Concursul National Cupa de Iarna la atletism s-a disputat, zilele trecute, la Bucuresti. Pe podium au urcat si reprezentanti ai Constantei. Roxana Constantin, de la CSS 1, s-a clasat de doua ori pe locul 1, la 400 de metri juniori 3 si 60 de metri juniori 1. O alta atleta de la CSS 1, Cristina Stancu,…

- Liderul Ligii a III-a, seria 4, FCU Craiova, a incheiat turul de campionat asa cum l-a inceput, cu o victorie. „Victima“ i-a fost de aceasta data National Sebis. Elevii lui Eugen Trica s-au impus la scor, 5-0, in partida sustinuta vineri, pe stadionul „Municipal“ din Targu Jiu. Golurile doljenilor au…

- Liderul Ligii a III-a, seria 4, FCU Craiova, isi continua linistita drumul spre esalonul secund. Trupa lui Eugen Trica s-a impus astazi, cu scorul de 2-0, la Fedelesoiu (Valcea), in fata formatiei Viitorul Daesti. Golurile invingatorilor au fost marcate de Claudiu Balan (’31) si Marian Stoenac (’75).…

- Directorul sportiv al clubului Pandurii Targu Jiu , Camilian Floroiu, a prefatat, in cadrul conferintei de presa saptamanale, partida cu Concordia Chiajna. Disputa cu gruparea ilfoveana se disputa sambata, 23 noiembrie, de la ora 11.00, pe stadionul „Municipal“ din Targu Jiu. Oficialul gorjean a vorbit…

- Deoarece adversara pe care urma s-o intalneasca in etapa a 17-a a Ligii 2, Daco-Getica Bucuresti, s-a retras intre timp in campionat, Pandurii Targu Jiu a profitat de faptul ca nu a evoluat in runda intermediara si a disputat, miercuri, un amical cu nou-promovata in Liga 3 Gilortul Targu Carbunesti.…

- Daca in editiile trecute CSO Filiasi facea o treaba buna si se clasa in preajma podiumului, in aceasta editie de campionat a Ligii a III-a nu are cu ce se lauda. Mai mult, in ultimele runde pare adversarul perfect, intrucat incaseaza cate patru goluri. A pierdut 4-0 la Pecica, apoi cu 4-2 acasa cu Dumbrativa.…