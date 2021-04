VIDEO Câini din rasa Amstaff găsiți fără hrană și apă de aproape o săptămână Trei caini din rasa Amstaff au fost gasiți intr-o localitate din județul Arad, fara hrana și apa de aproape o saptamana. Polițiștii Biroului Poliția Animalelor au fost sesizați, luni, despre 3 caini aflați in pericol, in localitatea Talmaci, comuna Craiva. Autoritațile au gasit 3 caini din rasa Amstaff care nu mai primisera apa și hrana. […] The post VIDEO Caini din rasa Amstaff gasiți fara hrana și apa de aproape o saptamana appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

- Trei caini abandonați in localitatea Talmaci, lasați fara hrana și apa de aproape o saptamana, au fost salvați de Poliția Animalelor. „In dupa-amiaza zilei de 19 aprilie a.c., polițiștii Biroului Poliția Animalelor au fost sesizați despre 3 caini aflați in stare de pericol, in localitatea Talmaci, comuna…

- Trei caini din rasa Amstaff au fost gasiți intr-o localitate din județul Arad, fara hrana și apa de aproape o saptamana. Polițiștii Biroului Poliția Animalelor au fost sesizați luni despre trei caini din rasa Amstaff aflați in pericol, in localitatea Talmaci, comuna Craiva. „In urma verificarilor…

- Cainii erau lasați singuri in curtea unui imobil din sat, la fața locului polițiștii negasindu-l pe cel care deține patrupedele, astfel ca acesta nu a putut fi identificat, cel puțin pentru moment. S-a constatat ca cei trei caini nu fusesera hraniți de cinci zile.

