- In mediul online a fost lansata o petiție pentru salvarea unui urs tanar care are o slabiciune pentru inotul in piscina unui complex de langa localitatea bulgara Sopot din munții Stara Planina, scrie Sofia Globe. Complexul turistic, Lift Sopot, a postat pe pagina de Facebook imagini cu ursul, botezat…

- Comisarul european desemnat pentru "locuri de munca", Nicolas Schmit, a declarat marti ca nu intentioneaza sa introduca un salariu minim la nivel european, transmite AP. In perioada 30 septembrie - 8 octombrie, au loc la Bruxelles audierile in comisiile parlamentare de specialitate ale comisarilor…

- The French Embassy in Bucharest opens an online book of condolences, on its own website, for those who want to pay homage to the former president of the Republic, Jacques Chirac. "France is mourning the death of Jacques Chirac, a statesman, a great European and a friend of Romania, a country…

- ​​O petiție online a fost lansata de Viorica Dancila care le cere românilor sa semneze pentru pactul anti-austerite. În primele patru zile aceasta a fost semnata de 3.300 de persoane. Șefa Guvernului susține ca niciunul dintre partidele de opoziție nu a semnat pactul propus în…

- UPDATE Este vorba de o fetița. La ora 20.10 echipajul ISU aplica protocolul de resuscitare. Știrea inițiala: ISU Argeș a fost sesizat miercuri seara, pentru o intervenție in comuna Calinești, satul Udeni pentru salvarea unui copil de trei ani, care se pare ca s-a inecat in piscina. Foto descriptiv publi24.ro

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat pentru G4Media.ro ca premierul Viorica Dancila tocmai l-a invitat la Congresul PSD și ca acceptase, dupa ce liderul PSD a spus despre fostul premier ca este ”duplicitar” și ”mincinos”. Premierul Dancila a lansat aceste acuzații dupa ce Victor Ponta a susținut,…

- Ziarul Unirea Decontarea analizelor pentru copiii cu alergii: Petiție online catre Ministerul Sanatații, semnata de mii de parinți Peste 6.200 de oameni din tara, semnatari ai unei petitii online, iși doresc decontarea analizelor pentru depistarea si evaluarea alergiilor la copii. Aceștia spun ca testele…