- De ani de zile, sute de bistrițeni nu-și pot vinde terenurile, pentru ca, la un moment dat, traseul centurii ocolitoare a Bistriței a trecut peste ele…pe hartie. Acest traseu a fost inclus și in Planul Urbanistic General, iar oamenii raman cu terenurile blocate, continuand sa plateasca impozite și taxe.…

- Iți dorești un brad unic, o coronița-n ușa sau pe mijlocul mesei, care sa transmita caldura și bucurie, un aranjament aparte care sa te bine-dispuna… La Euforia Floral Boutique gasești acel ceva… ALTCEVA! Lucrate cu maiestrie și pasiune, buchetele de flori, brazii, coronițele sau aranjamentele de la…

- Ați decis sa va uniți destinele anul care vine. Deja conturați detaliile pentru ziua cea mare. Daca alegeți sa dați culoare evenimentului vostru cu aranjamentele florale de la Euforia Boutique, aveți o reducere de 10 la suta! Anul 2022 aproape bate la ușa. Iar unii il așteptați mai mult ca alții, alegand…

- Se sisteaza apa potabila pe strada Rodnei din Bistrița și in cartierul Unirea, astazi, 26 octombrie 2021, anunța Aquabis. Astazi, 26 octombrie 2021, se va sista PARȚIAL furnizarea apei potabile, in municipiul Bistrița, pana la ora 12.00. Vor fi afectate strada Rodnei și strazile adiacente. In acest…

- Problemele din oraș pot fi sesizate Primariei Bistrița prin aplicația iReport. Pentru defecțiunile la iluminatul public s-a pus insa la dispoziție un Tel-VERDE, disponibil non-stop. Tot mai multe sesizari au fost facute, in ultima perioada, privind defecțiuni la iluminatul public din Bistrița. Oamenii…

- Prin schema de bugetare participativa, cinci proiecte propuse de bistrițeni ar putea schimba fața municipiului. Alte 10 proiecte au fost respinse. Intrați și votați: Conform administrației locale, pentru bugetul anului 2022 va fi propusa suma de 1.000.000 de lei pentru proiectele selectate in urma derularii…

- Maine ia startul Marok Rally, campionat de nivel mondial de raliuri. Mihai Ban și Cheloo fac echipa comuna cu bistrițeanul Iacob Buhai, stabilit in Spania. ”Este ultima competiție inainte de Dakar. Și ne și pregatește pentru marele raliu, fiind traseu prin deșert!” a transmis Mihai Ban. Aproximativ…