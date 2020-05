Stiri pe aceeasi tema

- Marți, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a avut loc o intalnire cu tema „Lansarea și accelerarea proiectelor de infrastructura rutiera din zona Moldova”, anunța Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).La intalnire au participat…

- Autoritațile au inceput in primavara acestui an un program de reabilitare a autostrazii A2 București - Constanța, iar pana in prezent au finalizat deja reasfaltarea unui tronson cuprins intre kilometri 12 și 17. In aceasta saptamana, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)…

- La sfarșitul lunii martie, Ministerul Transporturilor a anunțat startul oficial al lucrarilor la cea mai așteptata autostrada din Romania, care va face legatura intre Sibiu și Pitești. In faza inițiala s-au inceput lucrarile la lotul 1 din cadrul secțiunii Sibiu - Boița, care are o lungime totala de…

- Ministrul Transporturilor insista pentru deschiderea urgenta a circulatiei rutiere pentru traficul greu pe lotul 3 din autostrada Lugoj – Deva, aceasta in timp ce Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere se pregateste sa dea peste 1,6 milioane de lei pe noi studii efectuate pe acelasi…

- Masura ridicarii restrictiilor de circulatie impuse autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone, pe DN1 (E60), sectorul Ploiesti - Brasov, se mentine pana in data de 14.05.2020 (pe perioada starii de urgenta instituita conform prevederilor decretului 240/2020 privind…

- Invitata la emisunea Drumurile Noastre, de la B1 TV, șefa Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) , Mariana Ionița, a anunțat ca luni se va deschide șantierul Sibiu -Pitești pe primul lot, unul dintre cele mai așteptate priecte de infrstructura rutiera....

- Lucrarile de reparatii care se executa pe autostrada Soarelui (A2) vor continua si in zilele de 1, 2 si 3 mai, cand se preconizeaza un trafic redus, informeaza miercuri Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Traficul redus preconizat in zilele de 1, 2 si 3 mai 2020, precum…

- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a emis luni, 9 martie, autorizația de construire pentru Secțiunea 1 a Autostrazii Sibiu – Pitești, Lotul 1, Sibiu – Boița (km 0+000 – km 13+170). Contractul de proiectare și execuție pentru Lotul 1 (km 0+000 – km 13+170), cu o valoare de…