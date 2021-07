Stiri pe aceeasi tema

- Un carambol urias in care au fost implicate zeci de masini a blocat total traficul pe Autostrada Soarelui, sensul catre litoral. A fost activat Planul Roșu de intervenție. In aceasta dimineata pe Autostrada Soarelui, in zona Medgidia a avut loc patru accidente in lanț. Autoritațile au transmis ca au…

- Traficul rutier a fost reluat pe Autostrada Soarelui, dupa ce, in urma carambolului, s-a format o coloana de mașini de 10 kilometri. Polițiștii avertizeaza ca intre localitațile Cernavoda-Constanța, este semnalata ceața densa. Centrul Infotrafic al Poliției Romane a anunțat ca traficul rutier s-a reluat…

- Autoritațile au transmis un nou bilanț al carambolului de vineri dimineața, de pe Autostrada Soarelui. 55 de mașini au fost implicate, iar 155 de persoane au avut de suferit in urma accidentelor. Potrivit ISU Constanța, au fost patru zone de carambol, in total fiind implicate 55 de mașini și 155 de…

- Autoritațile au transmis un nou bilanț al carambolului de vineri dimineața, de pe Autostrada Soarelui, și spun ca au fost implicate 52 de mașini in care erau 146 de persoane. Ambulanțele au preluat 22 victime pe care le-au dus la spital. Potrivit ISU Constanța, au fost patru zone de carambol.…

- Traficul rutier este blocat pe kilometri intregi pe A2, in urma carambolului de la Medgidia, in care au fost implicate 20 de mașini. Ambulanțele trimise la locul accidentului ajung cu greu la raniți. In urma accidentului de la kilometrul 183, pe sensul spre Constanța, traficul rutier a fost oprit. Zeci…

- 20 autoturisme au fost implicate, vineri dimineața, intr-un accident, pe Autostrada A2, pe sensul dinspre București catre Constanța, la km 183. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Dobrogea a fost solicitat sa intervina in pe Autostrada A2, incepand cu km 174 pana la km 184, dupa un accident rutier.…

- Un grav accident a avut loc, joi dimineața, in orasului Frasin, din Suceava, in care au fost implicate trei autoturisme, in care se aflau cinci persoane. Trei dintre ele au ajuns la spital. Potrivit pompierilor, doua dintre victime au ramas incarcerate, iar salvatorii au intervenit de urgența. La fața…

- Doua persoane au fost ranite, luni dimineața, dupa ce doua mașini s-au lovit intr-o intersecție din Constanța și au cazut intr-o groapa la care se efectueaza lucrari. Accidentul s-a produs in intersectia bulevardului Tomis cu Soveja, din municipiul Constanta. In zona, se efectueaza mai multe lucrari.…