(VIDEO) Bijutier italian, bătut și jefuit de o româncă și iubitul ei O romanca insarcinata și iubitul sau, un egiptean, au batut un bijutier și au furat un lingou de aur de jumatate de kilogram. Femeia și iubitul sau au intrat in bijuterie susținand ca vor sa cumpere un lingou de aur, apoi l-au batut pe proprietar și apoi au fugit cu prada. Totul s-a intamplat in Monza, conform Milano Today. Proprietarul bijuteriei s-a ales cu trei coaste rupte Apoi, cei doi au mers la spital pentru a primit ingrijiri medicale, unde s-a descoperit ceea ce au facut și au fost arestați, fiind acuzați de comiterea unui jaf violent. Intr-un final, barbatul a fost arestat preventiv,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din data de 28 octombrie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 6, Roxana a fost concurenta eliminata din Casa Mireasa. In urma voturilor, fosta iubita a lui Paul s-a aflat pe ultimul in topul publicului și astfel a parasit competiția. Cum a primit vestea concurentul.

- Cei doi hoți au intrat in casa barbatului și au furat bijuterii și bani, paguba totala fiind de 114.000 de euro.Proprietarul a descoperit totul abia dupa cateva zile, cand s-a intors din concediu, și a alertat imediat poliția. Cei doi spargatori au fost prinși de oamenii legii și arestați preventiv

- Antonino Borgia, antreprenorul italian care in noiembrie 2019 a ucis-o pe Ana Maria Lacramioara Di Piazza, o romanca de doar 30 de ani insarcinata in patru luni, a scapat de condamnarea la inchisoare pe viața, obținand in apel reducerea pedepsei la 19 ani dupa gratii. Judecatorii italieni au considerat…

- Coșmar pentru un curier! Barbatul a fost agresat in strada și jefuit. Cei doi agresori de 39 și 43 de ani l-au batut pe tanarul curier și i-au luat toți banii pe care ii avea in mașina de serviciu. El a fost atacat in timp ce cauta o adresa de livrare. Agresorii l-au scos cu forța din autoturism, i-au…

- Tribunalul Dolj a dispus arestarea preventiva a trei inculpati acuzati de trafic de droguri de risc si mare risc. Potrivit anchetatorilor, unul dintre inculpati ar fi infiintat si intretinut culturi de canabis, droguri care ajungeau la consumatorii din Dolj. Alti doi inculpati, un cetatean italian si…

- O turista din Romania a ramas placut surprinsa de serviciile pe care le-a primit in vacanța in Bulgaria, dupa ce a platit 6.000 lei pe un sejur All Inclusive. Aceasta a avut parte de condiții peste așteptarile sale și a impartașit pe un grup de pe Facebook experiența placuta.

- Anca Nicoleta Scolareanu e proprietara Barului Belvedere din Sant’Angelo in Pontano și a fost protagonista unui moment unic in cei zece ani de cand traiește in Italia. Romanca a povestit pentru Cronaca Maceratesi cum trei tineri au intrat in localul ei cand nu mai era nimeni acolo și au platit berile…

- Un barbat din Dallas l-a confruntat pe hotul care incerca sa-i fure catalizatorul de la masina. Incidentul, care a avut loc pe 4 august, a fost surprins de o camera de luat vederi. Politia il cauta acum pe suspect. Hotul s-a tarat dub duba, iar in acest timp proprietarul il urmarea pe camerele de…