Stiri pe aceeasi tema

- Este probabil cel mai cunoscut cuvant din lume si unul dintre cele mai utilizate. Se estimeaza ca s-a raspandit in 600 de limbi si dialecte. Este greu de stabilit originea precisa a expresiei OK, dar una dintre ipoteze este aceea ca ar fi pornit de la o gluma. Au existat numeroase incercari de a explica…

- Senatul american a validat vineri nominalizarea președintelui Joe Biden pentru a conduce Pentagonul, generalul Lloyd Austin urmand sa fie primul secretar al apararii afro-american din istoria Statelor Unite, relateaza The Hill . Senatul l-a confirmat pe Austin cu 93 de voturi pentru și 2 impotriva,…

- Twitter a suspendat temporar la sfarsitul saptamanii trecute contul unei parlamentare americane republicane din randul miscarii de extrema dreapta, adepta a teoriei conspiratiilor, pentru ca a incalcat regulile de integritate a discursului pe reteaua sociala, au facut cunoscut Twitter si biroul parlamentarei,…

- Președintele american Donald Trump s-a angajat, intr-un clip video postat pe Twitter, la "asigurarea unei tranziții a puterii lina, ordonata", dupa ce susținatorii sai au luat cu asalt Congresul, miercuri, 6 ianuarie, iar ulterior Congresul a validat victoria democratului Joe Biden la alegerile prezidențiale…

- Ministerul de Externe a transmis un mesaj, pe Twitter, in legatura cu protestele din Washington, unde susținatorii lui Donald Trump au ocupat cu forța cladirea Capitoliului. „Violențele de la Capitol Hill din Washington DC sunt ingrijoratoare și inacceptabile. Avem incredere in democrația americana,…

- Presedintele american, Donald Trump, a confirmat ca va vorbi miercuri la Washington in fata simpatizantilor sai pe care i-a indemnat sa manifesteze in aceeasi zi in care Congresul va oficializa infrangerea lui la prezidentiale, noteaza AFP. "Voi vorbi maine (miercuri) in cursul Adunarii pentru salvarea…

- Mai mulți cetațeni britanici care locuiesc în Spania s-au plâns duminica ca li s-a refuzat îmbarcarea într-un zbor British Airways / Iberia de la Londra la Madrid pe motiv ca certificatul lor de reședința nu era valid dupa Brexit, potrivit AFP.Fotograful Max Duncan, unul…