Patru angajați ai unor camine private de batrani, aflate pe Calea Giulești din Capitala, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, dupa ce au fost acuzați ca au agresat persoanele internate in aceste centre și le-au forțat sa le dea bani. Opt varstnici maltratați au fost salvați. „La data de 27 martie a.c., Sectia […]