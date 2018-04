Politistii din cadrul Politiei municipiului Dej au dispus retinerea pentru 24 de ore a trei tineri din Dej, care au tulburat linistea publica și l-au batut cu salbaticie pe un tanar. Acestia, impreuna cu alti doi tineri, toti cu varste cuprinse intre 21 si 31 de ani, in timp ce se aflau in zona unui local de alimentatie publica situat pe strada George Cosbuc din Dej, ar fi aplicat mai multe lovituri cu pumnii, picioarele si obiecte contondente unui barbat. In urma scandalului au fost provocate si distrugeri localului. In baza probatoriului administrat si a gradului de participare, politistii au…