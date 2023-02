Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat aflat a fost amendat cu 2.000 de lei de catre jandarmii montani dupa ce a intrat cu un ATV pe partia Cocosul din Predeal si s-a plimbat printre schiori, transmite News.ro. Intrebat de ce a intrat cu autovehiculul pe partia de schi, barbatul a afirmat ca gaseste nimic anormal in faptul ca se…

- ​Dimineața de joi a adus cele mai mici temperaturi din acest an. La Intorsura Buzaului au fost -30 C, in timp ce la Brașov au fost -23 C. Potrivit ANM, cea mai scazuta temperatura din țara a fost la Intorsura Buzaului, unul dintre „polii” frigului. Minimele au ajuns la -23 C la Brașov și Obarșia […]…

- Doi turisti din Brasov care au fost surprinsi de viscol in Masivul Leaota au fost recuperati de salvamontistii damboviteni si dusi la Cabana Bratei, informeaza, luni, Salvamont Dambovita. Cei doi turisti se abatusera de la traseul marcat, iar conditiile meteo le puteau fi fatale daca nu erau gasiti…

- Dubla crima descoperita la Bran, județul Brașov. Un barbat, pompier la SMURD Moieciu și soția sa au fost gasiți morți, luni diminneața, in locuința din satul Șimon. Colegii barbatului au alertat familia dupa ce acesta nu a sosit la serviciu. O ruda i-a descoperit fara viața. Criminaliștii fac cercetari…

- Un accident rutier, in care au fost implicate 2 autoturisme, soldat cu 3 victime s-a produs, sambata dupa-amiaza, pe DN1. Potrivit Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul a avut loc in zona localitații Timișu de Jos, județul Brașov. Cele trei victime sunt evaluate…

- Valorile de trafic au crescut, sambata, pe DN 1 București-Brașov, intre stațiunile Predeal și Bușteni. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, se inregistreaza aglomerație pe sensul de coborare al DN 1 București-Brașov, intre stațiunile Predeal și Bușteni, dar și pe sensul de urcare, pe raza…

- Un accident in care au fost implicate sapte autoturisme a avut loc, vineri, pe drumul national DN 1, la Banesti, traficul in zona fiind restrictionat pe sensul de mers dinspre Brasov spre Bucuresti, potrivit Agerpres. Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova,…