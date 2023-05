Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Badalau, fiul fostului baron PSD Niculae Badalau, a fost trimis in judecata de procurorii DNA in dosarul in care este acuzat ca a dat mita unui primar dintr-o comuna din Giurgiu pentru a primi un contract de inființare a unei rețele de apa.„In contextul derularii unui contract incheiat de primaria…

- Gabi Badalau, fiul fostului vicepresedintele al Autoritatii de Audit din cadrul Curtii de Conturi Niculae Badalau, a fost pus sub control judiciar de procurorii DNA, pentru dare de mita, intr-un dosar care are legatura cu oferirea de bani primarului unei comune din Giurgiu pentru ca acesta sa continue…

- Niculae Badalau, fost consilier de conturi in cadrul Curtii de Conturi a Romaniei si vicepresedinte al Autoritatii de Audit din cadrul aceleiasi institutii, a fost pus in libertate Decizia este definitiva si a fost luata de judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti. Instanta a inlocuit masura arestarii…

- Niculae Badalau, fost ministru PSD și ex-vicepresedinte al Autoritatii de Audit din cadrul Curtii de Conturi, a scapat de arest, la aproape trei luni de la incatușare. Politicianul a fost plasat sub control judiciar, decizia fiind definitiva.

- Curtea de Apel București a admis contestația fostului lider PSD impotriva deciziei Tribunalului Giurgiu care a prelungit arestul preventiv și a dus eliberarea sa sub control judiciar. Niculae Badalau se afla dupa gratii din 27 noiembrie cand a fost reținut de DNA intr-un dosar de corupție. Pe durata…

- USR si Forta Dreptei au contestat la Curtea Constitutionala ultimele numiri facute de coalitia PSD-PNL la CNA si Curtea de Conturi. Este vorba de numirea Monicai Gubernat in functia de presedinte al Consiliului National al Audiovizualului, respectiv a Cameliei Pricopie in functia de vicepresedinte al…

- Parlamentul a numit un nou șef Consiliul Național al Audiovizualului, precum și un nou consilier de conturi, dupa revocarea din post a lui Niculae Badalau. La Consiliul Național al Audiovizualului a fost numita Monica Gubernat. Pentru funcția de consilier la Curtea de Conturi, vicepreședinte al Autoritații…

- Soția rectorului SNSPA, Remus Pricopie, este susținuta de PSD pentru postul de vicepreședinte al Autoritații de Audit din cadrul Curții de Conturi, noteaza bugetul.ro.