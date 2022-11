Stiri pe aceeasi tema

- Cantareatul englez Harry Styles ar fi fost lovit cu bomboane, in timp ce isi saluta fanii la un concert in Los Angeles, relateaza news.ro. Artistul și-a continuat concertul plin de energie in ciuda incidentului care l-a deranjat.

- Pentru Alina Crișan viața e mai frumoasa cand te ții de mana! Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins imagini de senzație cu fosta membra de la A.S.I.A și persoana misterioasa alaturi de care cantareața a ales sa-și petreaca timpul…

- "Cine uita trecutul e sa il repete". Acesta e un citat care se potrivește foarte bine in contextul campaniei desfașurate de partenerii de guvernare impotriva PNL pe subiectul energiei. Sa ne amintim unde am fost și unde nu ne mai dorim sa ajungem.O cronologie scurta:In 2018, sub conducerea domnului…

- Mircea Badea este un tata implicat, iar imaginile vorbesc de la sine. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe celebrul prezentator TV in ipostaze demne de laudat. Deși este extrem de ocupat, și are o mulțime de proiecte, acesta iși dedica o mare parte…

- Propagandistul rus Vladimir Soloviov cere atacarea bazelor din Romania și Polonia, folosite pentru transferul catre Ucraina al echipamentelor militare. Jurnalistul favorit al lui Vladimir Putin considera ca trebuie sa fie atacate inclusiv bazele militare unde sunt antrenați militarii ucraineni, scrie…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca Guvernul nu trebuie sa ia masuri suplimentare pentru reducerea consumului de energie electrica si gaze la populatie, intrucat, potrivit statisticilor, acesta este deja mai mic cu 8%, respectiv 18% fata de anul trecut."Pe cap de locuitor, Romania consuma cea…

- Astazi Curtea de Apel din Paris urmeaza sa ia o decizie in ceea ce-l privește pe Paul de Romania, mai exact daca acesta va fi extradat sau nu in țara noastra pentru a-și ispași condamnarea in dosarul retrocedarilor ilegale din dosarul "Ferma Baneasa".Exista și varianta ca instanța de judecata din Paris…

- Chiar daca weekend de weekend, in lunile de vara, Autostrada Soarelui este plina de mașini și traficul este bara la bara de multe ori, exista multe persoane care nu au ajuns niciodata la mare.