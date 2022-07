Stiri pe aceeasi tema

- Toti cei opt membri ai echipajului unui avion cargo care s-a prabusit sambata seara langa localitatea Paleochori Kavalas, din nordul Greciei, au decedat, a relatat duminica postul public de televiziune grec ERT, citat de DPA. Avionul se pare ca transporta „material toxic”, potrivit presei de stat, iar…

- Opt ocupanti ai unui avion cargo care s-a prabusit in Grecia, sambata seara, au murit. Aeronava aparține unei companii din Ucraina, iar incarcatura era considerata ”periculoasa”, potrivit televiziunii de stat elene TV ERT, citate de Reuters. Avionul, un Antonov An-12, decolase in cursul zilei din orasul…

- Moscova susține ca rușii au tras rachete impotriva unui depozit de arme și nu impotriva unui Mall. Ministerul rus al Apararii a declarat marti ca fortele sale au tras rachete impotriva unui depozit de arme in orasul ucrainean Kremenciuk, dupa care explozia ulterioara a munitiei a declansat un incendiu…

- Aparatul care a intrat neautorizat, miercuri, in spațiul aerian al Ungariei, Romaniei și Serbiei a aterizat in localitatea Targoviște din Bulgaria. Membrii echipajului se afla in custodia autoritaților bulgare, fiind interogați de procurori. Aeronava a intrat, miercuri, in jurul orei 19.00, in spațiul…

- Ministerul de Externe al Rusiei a anunțat, miercuri, sancțiuni impotriva a 63 de oficiali, jurnaliști și profesori japonezi pentru ca s-au angajat in ceea ce a numit „retorica inacceptabila” impotriva Moscovei, transmite Reuters. Cap de lista este premierul japonez Fumio Kishida, dar și alți oficiali,…

- Ministerul rus al Apararii a transmis, sambata, intr-un mesaj publicat pe Telegram, ca Ucraina exporta masiv cereale catre Romania, iar „pe drumul de intoarcere, in schimbul produselor agricole” sunt aduse in Ucraina „arme și muniții straine”. „Zilnic, autoritațile ucrainene au organizat exporturi masive…

- Ministerul rus al Apararii a avertizat cu un „raspuns proporțional” imediat daca Marea Britanie continua sa „provoace direct” Ucraina sa atace ținte din Rusia, relateaza Reuters. Moscova a citat declarații ale ministrului britanic al forțelor armate, James Heappey, care a afirmat ca Marea Britanie susține…

- Ministerul rus al Apararii a dat un nou ultimatum luptatorilor ucraineni care se afla in uzina Azovstal din Mariupol, transmite BBC. „Avand in vedere principiile strict umanitare, forțele armate ale Rusiei propun, din nou, ca luptatorii batalioanelor naționaliste și mercenarii straini sa inceteze operațiunile…