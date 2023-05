VIDEO – Autotren răsturnat pe A3, în această seară! Un autotren s-a rasturnat in aceasta seara, pe autostrada A3, in apropiere de localitatea Nadașelu. Conform primelor informații, nu ar exista persoane incarcerate, iar un barbat este evaluat medical. „Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe A3, in apropiere de localitatea Nadașelu. Din primele informații, in [...] Articolul VIDEO – Autotren rasturnat pe A3, in aceasta seara! apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

