VIDEO: Atmosfera de vis, cu Directia 5, in Gradina de Vara La Tour

- Se anunta o vara fierbinte, chiar daca uneori cativa stropi de ploaie incearca sa ne arate ca soarele nu e mereu suveran. Sub umbrelele „Gradinii de Vara La Tour”, la un pahar de vorba alaturi de amici sau familie, e mereu placut, in special in serile cand atmosfera este intregita de muzica live. Dupa…

- Consilierul Rudolf Urszuly din cadrul Directiei de Sanatate Publica Maramures a precizat in cadrul unei intalniri oficiale la Prefectura Maramures ca in luna mai au fost efectuate 630 controale si inspectii. Acestea au vizat unitati de turism, saloane de infrumusetare, unitati de invatamant, unitati…

- Ajuns la 30 de ani de existenta, devenit o traditie pe meleagurile calarasene, Festivalul de interpretare a muzicii usoare romanesti “Flori de Mai are loc in perioada 25-27 mai. Organizatorii promit un spectacol grandios, cu muzica, dans si voie-buna. Atmosfera va fi incinsa de artisti consacrati din…

- “Unul dintre obiectivele noastre a fost acela de a-i reda Gradinii de Vara a Hotelului Cetate stralucirea de altadata. Lucrarile sunt finalizate așa ca, odata cu venirea anotimpului cald, albaiulienii și cei care ne viziteaza orașul vor putea sa petreaca aici clipe de neuitat. De asemenea, pasionații…

- Duminica, 22 aprilie, intr-un complex comercial din Baia Mare a avut loc activitatea denumita “Armata in Mall”. Actiunea s-a inscris in calendarul activitatilor dedicate Zilei Fortelor Terestre la nivelul garnizoanei Baia Mare. Organizatorii, B. 612 Art.AT.,,Maramures “, Centrul Militar Judetean Maramures…

- La intalnirea colectivului pentru stabilirea masurilor de impulsionare a colectarii veniturilor la bugetul consolidat al statului, directorul executiv adjunct al Directiei de Sanatate Publica Maramures, Alessandra Ivette Ilea, a precizat ca in primul trimestru au fost efectuate 1.466 controale si inspectii…

- In luna mai, cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei, la Alba Iulia va fi organizat evenimentul ”Nunta de Aur”. Organizatorii evenimentului, Direcția de Asistența Sociala din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, așteapta sa participe la eveniment toate cuplurile din Municipiul…

