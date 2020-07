Stiri pe aceeasi tema

- Atletul britanic Mohamed Farah, cvadruplu campion olimpic, va ataca recordul mondial al orei in cursa AG Memorial Van Damme de la Bruxelles, din 4 septembrie, cu prilejul revenirii sale pe pista pentru prima oara dupa 2017, relateaza Reuters. Concurentii din cursa de la Bruxelles trebuie sa parcurga…

- SpaceX lanseaza Crew Dragon, miercuri,prima nava cu astronauți la bord. Compania fondata de geniul dinspatele Tesla, Elon Musk, a mai trimis pe orbita și alte vehiculespațiale, dar niciunul cu echipaj uman pana acum, arata Mediafax.Musk are in vedere și un proiect indrazneț, de colonizare aplanetei…

- Sportiva elena Katerina Stefanidi, campioana olimpica en titre, s-a impus in fata americancei Katie Nageotte si a canadiencei Alysha Newman, in asa-numitul "duel in gradina", un concurs inedit de sarituri cu prajina la distanta, promovat de Federatia internationala de atletism in aceasta perioada…

- Dupa reuniunile de box desfasurate pe 25 aprilie in Nicaragua si Coreea de Sud, Mexicul va relua la randul sau organizarea unor gale, dar cu portile inchise, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza cotidianul L'Equipe.Astfel, pe 26 mai la Patzcuaro, fostul campion IBF al categoriei super-welters,…

- Moda pe timp de carantina. Mai multe modele cu renume mondial, intre care Karlie Kloss, Adriana Lima sau Ashley Graham au organizat defileuri chiar in casele lor. Acestea au participat la un eveniment desfașurat online și difuzat pe platforma YouTube.

- Li Zehua lucra pentru televiziunea de stat CCTV si a calatorit la Wuhan pentru a se documenta despre criza provocata de coronavirus. Pe 17 februarie, el a postat un videoclip in care susținea ca un comitet de cartier incerca sa acopere informații despre infecțiile din comunitate. Dupa cateva zile,…

- Cosmin Nedelcu, alias Micutzu, se afla in Top 10 cei mai vizionati podcasteri de pe Youtube in ultima luna, episodul in care l-a avut invitat pe Mihai Bendeac fiind cel mai urmarit podcast din Romania.

