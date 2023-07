Stiri pe aceeasi tema

- European Union leaders are set on Friday to commit to reducing the bloc’s dependence on China and debate how to strike the balance between “de-risking” and engaging in areas such as climate change, according to Reuters. “This is the million euro question,” Latvian Prime Minister Krisjanis Karins told…

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a adoptat primul tratat international pentru protejarea apelor internationale si conservarea biodiversitatii marine in apele internationale, marcand o piatra de hotar dupa aproape 20 de ani de eforturi in acest sens, a anuntat luni secretarul general al ONU, Antonio…

- Un barbat care a anuntat amplasarea unui dispozitiv exploziv in sediul unei banci din municipiul Calarasi a fost identificat si amendat, dupa ce alarma s-a dovedit a fi falsa. Politistii din Calarasi au identificat persoana care a anuntat, joi, ca in sediul unei sucursale a CEC Bank din municipiul Calarasi…

- Un barbat a transformat doua hale din Capitala intr-o adevarata „fabrica” de canabis. Polițiștii au descoperit la percheziții 131 de plante și 61 de kilograme de droguri, dar și instalațiile necesare pentru creșterea și procesarea plantelor. Procurorii DIICOT–Structura Centrala au dispus, joi, reținerea…

- Papa Francisc, in varsta de 86 de ani, va fi supus unei interventii chirurgicale la abdomen miercuri dupa-amiaza la spitalul Gemelli din Roma, a anuntat Vaticanul intr-un comunicat citat de Reuters. Echipa sa medicala a decis in ultimele zile ca este necesara o interventie chirurgicala si este de asteptat…

- Premierul japonez Fumio Kishida a fost evacuat sambata, dupa ce un barbat a aruncat un dispozitiv exploziv in direcția sa in timp ce se afla la un eveniment de campanie, intr-un port din vestul Japoniei. Prime Minister Fumio Kishida of Japan was safely evacuated Saturday from a site where he was scheduled…

- Premierul japonez Fumio Kishida a fost evacuat sambata, dupa ce un barbat a aruncat un dispozitiv exploziv in direcția sa in timp ce se afla la un eveniment de campanie, intr-un port din vestul Japoniei. Prime Minister Fumio Kishida of Japan was safely evacuated Saturday from a site where he was scheduled…

- Caz incredibil in Capitala. Un barbat a descoperit un dispozitiv care parea a fi explozibil sub mașina sa. Panicat, acesta a sunat la 112, insa a fost chemat sa vina cu „bomba” la sectie. Un cetațean din București, care iși caștiga existența vanzand mașini second-hand, a sunat aseara la 112, reclamand…