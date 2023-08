VIDEO. Atac puternic al rușilor: O rachetă a lovit piaţa centrală din oraşul ucrainean Cernigău: cinci morţi şi 37 de răniţi Cel putin cinci oameni au murit si 37 au fost raniti, printre care 11 copii, intr-un atac cu racheta al Rusiei asupra unei piete centrale din orasul Cernigau, din nordul Ucrainei, a informat sambata Ministerul de Interne de la Kiev, citat de agentiile internationale de presa, citata de Agerpres. Cernihiv????????, zrejme buzerplac kasaren…? Ne, stred […] The post VIDEO. Atac puternic al rușilor: O racheta a lovit piata centrala din orasul ucrainean Cernigau: cinci morti si 37 de raniti appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Cel putin cinci oameni au murit si 37 au fost raniti, printre care 11 copii, intr-un atac cu racheta al Rusiei asupra unei piete centrale din orasul Cernigau, din nordul Ucrainei, a informat sambata Ministerul de Interne de la Kiev, citat de agentiile internationale de presa.

