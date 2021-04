VIDEO Atac armat la un liceu din Knoxville, Tennessee, cu mai multe victime

Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Knoxville, Tennessee, a anuntat, luni, ca a reactionat la mai multe informatii despre un atac armat la un liceu, care a produs cel putin cateva victime, transmite Reuters. ”Au fost raportate mai multe victime impuscate, inclusiv un ofiter al KPD. Investigatia este in curs in acest…

- O persoana si-a pierdut viata joi si alte cateva au fost ranite, dintre care patru grav, intr-un atac armat intr-un magazin de mobila din statul american Texas, a anuntat politia locala, potrivit AFP preluat de agerpres. Presupusul autor al tirurilor a fost arestat si este vorba despre un "angajat…

- Politia din Haga a anuntat la putin timp dupa ora locala 18.00 (17.00 GMT) ca a incheiat investigatiile si ca nu a fost descoperit nimic. Cu o ora mai devreme politia anuntase ca efectueaza investigatii la fata locului, fara a furniza alte amanunte.Jurnalistii au scris pe Twitter ca li s-a spus sa paraseasca…

- Sute de agenti de politie si membri ai fortelor speciale au luat parte joi la o ampla operatiune împotriva crimei organizate în Berlin si Brandenburg, informeaza Reuters si dpa, potrivit Agerpres. Doi suspecti au fost arestati în descinderile care au avut loc joi dimineata…

- Un rapper condamnat la inchisoare pentru tweet-uri in care insulta monarhia si fortele de ordine a fost arestat marti dimineata in nord-estul Spaniei dupa ce politia a descins in universitatea in care acesta se baricadase luni, potrivit Reuters, potrivit AGERPRES. Rapperul, pe nume Pablo Hasel,…

- Pablo Hasel, 33 de ani, un cantareț de rap din Lleida, ar fi trebuit ca pana pe 12 februarie sa se predea autoritatilor pentru a ispasi o pedeapsa de noua luni de inchisoare. Sentinta a produs la un val de nemultumiri in Spania si a determinat guvernul sa anunte ca va relaxa restrictiile referitoare…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a cerut autoritatilor ruse sa il elibereze imediat pe dizidentul Alexei Navalnii, potrivit Reuters. Navalnii a fost retinut duminica seara, la punctul de control al pasapoartelor de pe aeroportul Seremetievo din Moscova. Desi stia ca ar putea fi arestat…