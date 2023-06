Stiri pe aceeasi tema

- Locuinta unei familii cu patru copii din comuna Mastacan, judetul Neamt, a ars in totalitate intr-un incendiu izbucnit vineri seara. Focul a pornit cel mai probabil de la un cos de fum defect. Doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce au suferit atacuri de panica.Incendiul a izbucnit…

- Ce riști sa pațești daca mesteci guma: Pericolul ascuns in spatele acestui obiceiSa mesteci guma in public este considerat un gest de evitat, dar exista și un alt motiv pentru care este bine sa te abții de la acest obicei. Cum te poate afecta consumul substanțelor din guma de mestecat, fara sa iți…

Intr-o perioada in care polițiștii au ieșit in strada, pentru a solicita scoaterea pensiilor militare din PNRR, apar informații de pe grupurile de WhatsApp ale oamenilor legii.

Doi barbati au fost arestati preventiv intr-un dosar in care sunt acuzati ca au vandut droguri in judetul Salaj unui numar de peste 80 de consumatori.

- China se pregateste pentru un nou val de infectii cu Covid, care ar putea inregistra pana la 65 de milioane de cazuri pe saptamana pana la sfarsitul lunii iunie, cand valul va atinge apogeul.De fapt, China se confrunta deja cu un nou val de COVID, care ar putea atinge un varf de 65 de milioane de cazuri…

- Lionel Messi va conduce campioana mondiala Argentina impotriva Australiei intr-un meci amical care va avea loc luna viitoare la Beijing, prima sa vizita in China in ultimii șase ani urmand sa starneasca o adevarata goana pentru bilete, relateaza Reuters.

- Guvernul chinez a declarat vineri ca nu va furniza arme Rusiei in sprijinul invaziei actuale a Moscovei in Ucraina, nici acum, nici in viitor, transmite vineri DPA, potrivit Agerpres."Noi nu furnizam si nu vom furniza arme partilor aflate in conflict", a declarat ministrul de externe chinez Qin Gang…