Asociația Pro Infrastructura a prezentat in premiera, imagini de la startul lucrarilor pe Autostrada A3 Nadașelu-Zimbor-Poarta Salajului. Este vorba despre doua tronsoane legate intre ele (43 de km) in județele Cluj și Salaj. Contractele au fost atribuite in iunie respectiv decembrie 2020 și insumeaza doua miliarde de lei fara TVA.

Sursa articol si foto: alba24.ro

- Asociația Pro Infrastructura (API) a captat, cu ajutorul unei camere video de tip time-lapse, primele imagini cu zona viitorului viaduct de pe autostrada dintre județele Cluj și Salaj. Echipamentul va suprinde progresele facute pe șantierele de aut

