Stiri pe aceeasi tema

- Un volum esential pentru cunoasterea Dobrogei anilor 1904 1944, care nu ar trebui sa lipseasca din bibliotecile celor care sunt preocupati de istoria taramului dintre Dunare si Marea Neagra."Dobrogea Juna. Caleidoscopldquo; valorifica, in cele 500 de pagini, colectia ziarului "Dobrogea Junaldquo; articole,…

- Aproximativ o mie de militari romani si straini, noua nave, dintre care sase ale Fortelor Navale Romane, vor participa timp de o saptamana la un exercitiu pe teritoriul Dobrogei si in apele teritoriale si internationale ale Marii Negre.

- Peste 1.000 de militari si noua bastimente ale Fortelor Navale Romane (FNR) si ale unor aliati NATO participa, in perioada 21-27 octombrie, la FALL STORM 19, unul dintre cele mai importante exercitii organizate pe teritoriul Dobrogei si pe Marea Neagra, informeaza un comunicat de presa al SMFN potrivit…

- Peste 1.000 de militari si noua bastimente ale Fortelor Navale Romane (FNR) si ale unor aliati NATO participa, in perioada 21-27 octombrie, la FALL STORM 19, unul dintre cele mai importante exercitii organizate pe teritoriul Dobrogei si pe Marea Neagra, informeaza un comunicat de presa al SMFN.…

- Ne intoarcem in timp... in toamna anului 1878... A fost o toamna cu multe zile mohorate, insa vremea de afara era ignorata de o Romanie imbracata in straie de sarbatoare. In baza Tratatului de la Berlin, care revizuia prevederile anteriorului tratat de la San Stefano, Principatul Romaniei acum independent…

- Noua administratie romana din Dobrogea sfarsitului de veac XIX a facut eforturi insemnate pentru a readuce civilizatia si buna oranduiala in teritoriul devastat dupa razboi. In volumul "Marturii de epoca privind istoria Dobrogei 1878 1947 ldquo;, istoricul Stoica Lascu a prezentat cronologic documente…

- In volumul "Marturii de epoca privind istoria Dobrogei 1878 1947 ldquo;, unde istoricul constantean Stoica Lascu a adunat pretioase marturii din presa care ilustreaza devenirea moderna a judetelor romanesti dintre Dunare si Mare, putem citi o interesanta perspectiva asupra incorporarii Dobrogei la Romania.…

- Dupa 1878, odata cu obtinerea teritoriului dintre Dunare si Marea Neagra, unii proprietari musulmani au parasit provincia si au urmat autoritatile otomane. Proprietatile lor vor fi insusite de noi proprietari romani. Initial, acestia au folosit rutele atat de cunoscute ale transhumantei. Ulterior, se…