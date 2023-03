Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea paramilitara Wagner a deschis centre de recrutare in 42 de orase ale Rusiei pentru a trimite mai multe trupe in campania militara rusa in Ucraina, a anuntat pe Telegram fondatorul acestei grupari de mercenari, Evgheni Prigojin, transmit agentiile AFP si EFE. „In 42 de orase din Rusia au fost…

- Marcarea unui an de la inceperea ofensivei in Ucraina a fost realizata in Rusia doar prin discursul lui Vladimir Putin. Autoritatile ruse nu au sarbatorit in niciun fel un an de la lansarea a ceea ce Kremlinul numeste „operatiunea militara speciala” din Ucraina, in timp ce la Kiev a avut loc o ceremonie…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev i-a raspuns, miercuri, președintelui american Joe Biden care a cerut in discursul susținut la Varșovia ca Rusia sa iși retraga trupele din Ucraina. Medvedev, unul dintre cei mai apropiați oameni de Vladimir Putin i-a trasmis ca fara o victorie in Ucraina, „Rusia…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a promulgat o lege care extinde lista celor care fac obiectul inregistrarii genomice obligatorii (colectarea de mostre ADN) inclusiv pentru persoanele suspectate de infracțiuni, anunța TASS. Documentul a fost publicat luni pe portalul de informații publice al guvernului…

- Kremlinul a reacționat luni, 30 ianuarie, prin purtatorul de cuvant, dupa ce fostul premier britanic Boris Johnson a afirmat ca Vladimir Putin l-a amenințat in timpul unei convorbiri telefonice care a avut loc inaintea invadarii Ucrainei, transmite Reuters. Dmitri Peskov a declarat ca ceea ce a spus…

- Razboiul declanșat impotriva Ucrainei slabește regimul lui Vladimir Putin. Eșecurile de pe front, numarul mare de morți și raniți, la care se adauga dificultațile economice cauzate de mobilizare și de sancțiunile economice, pun in pericol puterea de la Moscova. Sursa Zilei incearca sa evalueze cat de…

- O explozie s-a produs, marți, la gazoductul de export Urengoi – Pomari – Ujgorod, care pleaca din Rusia, din nord-vestul Siberiei, și trece prin Ucraina. In urma exploziei, trei persoane si-au pierdut viața, iar o a patra a fost ranita, au anunțat responsabili locali, citați de presa rusa. Responsabili…