Pe zi ce trece Georgiana Lobonț castiga tot mai multi fani. Asta o demonstreaza si numarul mare de vizualizari la noua ei piesa. Aproape 300 de mii de persoane au ascultat noua piesa a artistei, in doar 24 de ore de la lansare. Mai mult, piesa ei se afla pe locul 8 in trending pe Youtube, inaintea unor artiști de top precum Theo Rose, Nikolas Sax, Dodo, AMNA, Liviu Teodorescu, Adda sau The Motans. Piesa „Tu vrei sa ma pacalești” este total diferita de tot ce a lansat indragita cantareața pana in prezent si este dedicata tinerilor. Și pentru ca nu-și neglijeaza niciodata fanii, artista a ținut…