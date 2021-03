Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andreea Moldovan a declarat, luni, ca nu se ia in calcul, in momentul de fata, o ‘carantinare nationala’. ‘Nu suntem in acel moment. Nu este un lucru care sa se ia in discutie in momentul de fata. Ceea ce rog si insist si repet, chiar daca este deranjant, cred…

- Andreea Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatații, considera ca situația valului trei al pandemiei de COVID-19 din Romania poate fi gestionata doar prin carantina. Ea considera ca „atunci cand ai 1.400 si ceva de locuri de terapie si deja o mare parte sunt ocupate, e un moment de alarma total”,…

- Ministerul Sanatatii organizeaza luni, la ora 14.00, o intalnire cu reprezentanti ai Institutului National de Sanatate Publica, Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dar si cu specialisti in sanatate publica si epidemiologie privind situatia epidemiologica, din tara.

- Luni, Institutul National de Sanatate Publica a anunțat ca nu a primit "nicio adresa oficiala in aceasta direcție", privind un consilier onorific al Ministrului Sanatații care va avea acces la datele din Registrul Electronic Național de Vaccinari, se arata intr-un raspuns al instituției pentru un post…

- Examenele naționale vor avea loc cu prezența fizica, la datele stabilite, indiferent de evoluția epidemiologica, a declarat, astazi, Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, la DigiTV. In contextul recentului ordin emis de MInisterul Educației și Ministerul Sanatații, ministrul a spus ca elevii din anii…

- Masca ramane obligatorie la orele de sport. Ministerul Sanatații respinge solicitarea lui Sorin Cimpeanu. Ministrul Educației spunea ca nu exista state europene care sa oblige elevii sa poarte masca. Ministerul Sanatații nu este de acord cu desfașurarea orelor de sport in sala fara masca. De asemenea,…

- Ministerul Sanatații a lansat o broșura cu informații utile cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19, pentru a veni in sprijinul medicilor de familie și al medicilor curanți. Potrivit Ministerului Sanatații (MS), broșura include raspunsuri la peste 30 de intrebari primite din partea medicilor, inclusiv…

- Viitorul presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate va fi Adrian Gheorghe, cercetator in economia sanatatii la Imperial College London, potrivit surselor Libertatea. Gheorghe a facut parte din echipa lui Vlad Voiculescu și in primul mandat al acestuia la sefia Ministerului Sanatatii.Surse…